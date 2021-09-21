Баку, 21 сентября, 2021, 17:37 — ИА Регнум. Азербайджан намерен подать в Международный суд иск против Армении за систематические нарушения ею конвенции о ликвидации расовой дискриминации, заявила представитель азербайджанского МИДа Лейла Абдуллаева. Накануне с аналогичной жалобой в отношении Азербайджана в суд обратилась Армения.

Mod.gov.az Военные Азербайджана

Речь идет о международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (ICERD). В МИД Азербайджана утверждают, что более 1 млн азербайджанцев «были насильно изгнаны из своих домов в результате армянской агрессии», а несколько городов Азербайджана «полностью стерты с лица земли».

Армения утверждает, что Азербайджан «на протяжении десятилетий» подвергал ее расовой дискриминации. В частности, Ереван обвинил Баку в массовых убийствах и пытках. Армения в своем иске в Международный суд потребовала ввести временные обеспечительные меры в отношении Азербайджана.

Что говорят в азербайджанских соцсетях?

Tural A.:«А Гянджу и Барду они забыли? За бомбежки не хотят ответить?»

Сабина отвечает:

Sabina Rustamova:«Клятвы, данные в бурю, забываются в тихую погоду…»

@Khan_Khan1992 :«Азербайджан ещё собирается что-то делать. Смешно. Эти мамина-папина дети в галстуках ждут ещё?»

Parvin Safaroglu:«Пусть границы уточнят. Тема с Карабахом закроется, потом встанет тема выплаты компенсации. Естественно, у армян нет и не будет столько миллиардов, чтобы платить, и тогда привет, Зангезур. Всему свое время».

Агабек Мамедов: «Пора платить по счетам…»

Elmar Mammadov:«Уже и наш иск готов. Замминистра иностранных дел только недавно в Twitter написал об этом».

Аделя Мамедгусейнова пишет в чате одного телеграм-канала:

@Adelya_Mpsyholog: «Странно, что до сих пор не был предоставлен этот иск и иск на миллионы».

в ответ Sam: «Встречный иск эффективнее первого иска».

Аделя Мамедгусейнова @Adelya_Mpsyholog: «Тогда все делается грамотно, что на сегодня является отличительной чертой нынешней политики».

Emin Sh-ov: «Все это понятно, но почему за все 30 лет конфликта, только сейчас эти вопросы встали на повестке? Все это надо было давным-давно сделать, как и предать суду всех преступников Ходжалы».

Elchin Khalilov: «Армяне — очень хитрая нация. Надо быть готовым ко всему. И это должно знать в основном наше Министерство иностранных дел…»

Рауф Казымов: «Азербайджан, как всегда, в хвосте реагирует. Быть первым мешает гуманность, толерантность, мультикультурализм и т. д. к врагу. Вот поэтому и в хвосте. Нечего перегибать и увлекаться гуманностью и т. д. Все в жизни двухсторонне, а не односторонне».

Anar Ahmedov: «Они бы ещё подали в суд, что Азербайджан стал освобождать свои территории, не оповестив об этом Армению».

Lala Najaf:«Мы должны получить Зангезур в качестве компенсации за то, что они ограбили нашу землю в течение 30 лет, почему мы не предъявляем иск за это?»

ElchinAfandiyev:«Давно уже надо было бомбить сотнями исков. И в первую очередь о возмещении 30-летнего ущерба. Только пустые слова пока… Или же решили их простить за этот бизнес-коридор?»

Kamran: «А где результат до сих пор? Доказательственная база за 30 лет накопилась достаточно, плюс во время последней войны задокументированы бомбежки мирных городов. Такой иск при желании грамотные юристы в течение пары недель максимум подготовили бы».

Naila:«Где доки массовых убийств у них? Зато у нас их выше крыши».

ARIFE Mirzəyeva:«Издевались 30 лет, требуя территории до Каспия, играя на публику, что это их, а втихую уничтожая земли, а теперь, когда их Ильхам так же троллить стал, ратуя за мир, а подспудно ломая их через колено медленно, решили пойти ва-банк, говорит о том, что иных вариантов не осталось».

@TovarishSaaxov:«До войны писали, что эта война последняя и теперь пришел звездный час дойти до Баку и поставить точку».

Rustam Jamal @Camalov66:«Где иск по репатриации за нанесённый ущерб и разрушенные сёла и города? Что-то мне подсказывает, что тут не чисто и наша власть включена в большую геополитическую игру, а жертвами её стали наши дети».