Мюнхен, Германия, 21 сентября, 2021, 17:36 — ИА Регнум. 33-летний таранный форвард мюнхенской «Баварии» и сборной Польши по футболу Роберт Левандовски получил «Золотую бутсу» по итогам сезона 2020/21. Об этом спортсмен сообщил в своем Instagram-аккаунте.

Uwe Bassenhoff Роберт Левандовски

В прошлом сезоне Роберт Левандовски принял участие в 29-ти матчах немецкой Бундеслиги, в которых отметился 41-м забитым мячом. Форвард сборной Польши побил рекорд Герда Мюллер, забившего 40 голов за сезон Бундеслиги. Рекорд держался 49 лет.

«Золотую бутсу» получается футболист, забивший больше всех голов за один сезон внутреннего чемпионата. В подсчете очков также учитывается коэффициент чемпионата.