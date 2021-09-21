Париж, 21 сентября, 2021, 17:31 — ИА Регнум. Одной из причин военного присутствия Франции в Индо-Тихоокеанском регионе является агрессивность Китая, заявила 21 сентября французский министр вооруженных сил Флоранс Парли в Национальном собрании страны.

Дарья Драй ИА REGNUM За Францию!

По её словам, Франция создаёт противовес нарастающей агрессивности Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.

«Франция присутствует в Индо-Тихоокеанском регионе, в частности, потому, что считает, что для прибрежных стран увеличение мощи Китая, усиление его агрессивности порождает массу проблем. И поэтому Франция стремится создать альтернативу этой нарастающей агрессивности Китая», — заявила Парли.

Кроме того, отметила Парли, есть и другая причина присутствия — Франция «не желает допускать игнорирования её голоса и голоса Европы».

«США показывают явное стремление нарастить свою мощь через эскалацию и конфронтацию с Китаем. Это может перейти в военное столкновение», — сообщила Парли.

«Мы не хотим этого, выступая за мир и нормализацию международных отношений в этой очень важной зоне, через которую перевозится около 56% мирового ВВП», — добавила она.

«Там живет около двух млн французов и там расположены 93% нашей эксклюзивной морской зоны. Это полностью оправдывает французское присутствие и обосновывает роль Франции в регионе», — подчеркнула Парли.