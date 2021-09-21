Санкт-Петербург, 21 сентября, 2021, 17:37 — ИА Регнум. Смольный планирует выделить в ближайшие три года 150 млрд рублей на строительство новых станций Петербургского метрополитена. Об этом 21 сентября сообщает издание «Деловой Петербург» со ссылкой на вице-губернатора Эдуарда Батанова, курирующего финансовый блок.

Metrostroy-spb.ru Тоннель метро Петербурга

По словам чиновника, сейчас в бюджет 2022 года на строительство метро заложено лишь 28 млрд рублей, а на два последующих года расходы на это оценены в 32 и 35 млрд рублей. Однако правительство города готово пойти навстречу транспортному блоку, если тот попросит увеличить суммы расходов в бюджете-2022 года и на плановый период 2023—2024 годов.

«Соответствующие корректировки могут поступить ко второму чтению финансового документа», — говорится в сообщении.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что с перерегистрацией «Газпрома» в Петербурге бюджет Северной столицы ежегодно будет пополняться дополнительными ассигнованиями. Например, в 2021 году город от этого получит до 17 млрд рублей дополнительного дохода, а в 2022 году и последующие годы — более 40 млрд рублей ежегодно.