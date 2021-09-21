Москва, 21 сентября, 2021, 17:31 — ИА Регнум. Замена лекций в вузах на свободные консультации приведёт к деградации высшего образования. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 сентября, об этом заявил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов, комментируя эксперимент, который предложил помощник президента РФ Андрей Фурсенко.

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«Лично для меня очевидно, что отмена лекций приведёт к катастрофическим последствиям. Уровень подготовки специалистов в большинстве вузов и так оставляет желать лучшего, а после перевода студентов на самостоятельную подготовку страна получит самую настоящую армию недоучек. Этого нельзя допустить!» — подчеркнул Миронов.

Одна из предложенных инициатив как раз касается порядка введения дистанционного обучения.

«По нашему мнению, вводить удалёнку можно только в случае возникновения чрезвычайной ситуации», — отметил парламентарий.

Фурсенко предложил провести в вузах страны новый эксперимент по введению свободного обучения студентов в виде консультаций — заменить обязательные для посещения лекции и семинары на несколько установочных лекций, интерактивные курсы и свободные консультации. Большую часть времени он предлагает отдать на самостоятельную работу студентов и освоение программы за счёт современных интерактивных курсов.