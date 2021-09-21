Вашингтон, , 18:29 — REGNUM Начиная речь в Генеральной Ассамблее ООН во вторник, 21 сентября, президент США Джо Байден сказал, что Соединенные Штаты будут смотреть вперед вместо того, чтобы «продолжать вести войны прошлого».

Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Байден отметил, что мир подошел к «точке перегиба в истории».

«Вместо того, чтобы продолжать вести войны прошлого, мы направляем наши взоры на то, чтобы использовать ресурсы для решения проблем, которые являются ключом к нашему общему будущему. Прекращение пандемии, решение климатического кризиса, управление изменениями в динамике глобальной власти, формирование мировых правил в сфере торговли, кибернетики и новых технологий, а также противостояние угрозе терроризма в ее нынешнем виде», — заявил Байден, обращаясь к мировым лидерам.

«Мы завершили 20-летний конфликт в Афганистане, и, завершив этот период беспощадной войны, мы открываем новую эру дипломатии. Мы будем использовать наши возможности для развития и будем инвестировать, помогая людям по всему миру. Независимо от того, с какими сложными проблемами мы столкнемся, правительство, созданное народом и для народа, по-прежнему является лучшим способом обеспечения благополучия всех наших людей», — сказал Байден.

Напомним, что американские войска покинули Афганистан в конце августа.