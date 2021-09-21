Вашингтон, 21 сентября, 2021, 18:29 — ИА Регнум. Начиная речь в Генеральной Ассамблее ООН во вторник, 21 сентября, президент США Джо Байден сказал, что Соединенные Штаты будут смотреть вперед вместо того, чтобы «продолжать вести войны прошлого».

Иван Шилов ИА REGNUM Байден

Байден отметил, что мир подошел к «точке перегиба в истории».

«Вместо того, чтобы продолжать вести войны прошлого, мы направляем наши взоры на то, чтобы использовать ресурсы для решения проблем, которые являются ключом к нашему общему будущему. Прекращение пандемии, решение климатического кризиса, управление изменениями в динамике глобальной власти, формирование мировых правил в сфере торговли, кибернетики и новых технологий, а также противостояние угрозе терроризма в ее нынешнем виде», — заявил Байден, обращаясь к мировым лидерам.

«Мы завершили 20-летний конфликт в Афганистане, и, завершив этот период беспощадной войны, мы открываем новую эру дипломатии. Мы будем использовать наши возможности для развития и будем инвестировать, помогая людям по всему миру. Независимо от того, с какими сложными проблемами мы столкнемся, правительство, созданное народом и для народа, по-прежнему является лучшим способом обеспечения благополучия всех наших людей», — сказал Байден.

Напомним, что американские войска покинули Афганистан в конце августа.