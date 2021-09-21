Киев, , 17:30 — REGNUM На сегодняшний день украинская власть уже понимает, что ее действия в отношении некоторых СМИ вышли из нормальной концепции отношений с медиа, заявил 21 сентября в эфире телеканала"Первый независимый» международный обозреватель и радиоведущий Всеволод (Сева) Новгородцев.

Цензура Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Новгородцев отметил, что всякие перекосы вызывают болезненные реакции и очень плохие последствия для страны.

«Поэтому то, что произошло с тремя оппозиционными каналами, то, что происходит со «Страной.ua», — это, конечно, перекос. И я думаю, что на сегодняшний день наверху уже, в общем, это понимают, потому что это не влезает в концепцию отношений медиа и власти по-европейски… Поэтому если журналисты будут выполнять свою функцию, то и правительство должно выполнять свою. Думаю, что в дело вмешаются какие-нибудь юридические европейские структуры, потому что так продолжаться долго не может», — отметил обозреватель.

В ходе эфира журналисты телеканала отмечали, что по данным международной организации «Репортеры без границ», сегодня Украина занимает 97-е место в рейтинге свободы слова среди всех стран и задались вопросом — каким образом можно достучаться до украинской власти, чтобы изменить эту тенденцию закручивания гаек?

«В схеме свободы слова журналисты должны держаться определенной профессиональной колеи, не сходить с этих рельсов и помнить о своем профессиональном долге, а власти и правительство должны обеспечивать нормальный юридический и общественный климат для того, чтобы журналисты могли работать», — заявил Новгородцев.

Он также отметил, что свобода слова в СМИ по международным стандартам — это полное отсутствие позиции у журналистов.»Свобода слова, с моей точки зрения, напоминает железную дорогу: есть две колеи, железные колеса — поезжай с какой угодно скоростью, но в сторону даже не думай двигаться ни туда ни сюда, потому что все это сойдет с рельс. Что такое, скажем, в понятии профессиональном свобода слова? Журналист не имеет никакой позиции, не должен иметь никакой позиции, ни личной, ли общественной. Он — некое средоточие серединности, он должен своей аудитории, читателям и зрителям показывать все стороны этой проблемы с тем, чтобы они решили сами, что им с этой проблемой делать», — отмечает обозреватель.

ИА REGNUM напоминает, что три основные оппозиционные телеканала Украины были блокированы по решению Совнацбеза страны еще в феврале этого года. В конце августа официальный Киев ввел новые санкции против оппозиционных СМИ.