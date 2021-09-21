Архангельск, 21 сентября, 2021, 17:26 — ИА Регнум. В правительстве Архангельской области после пермской трагедии обсудили вопрос обеспечения образовательных учреждений региона системой безопасности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Цитата из т/ф «Школа». Реж. Валерия Гай Германика, Руслан Маликов, Наталья Мещанинова. 2010. Россия Школьные охранники

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В настоящий момент 14 образовательных учреждений Архангельска уже подключены к электронной системе контроля доступа в рамках информационной системы «Школа». Она позволяет не только контролировать посещение ребенком образовательного учреждения, в том числе с использованием системы Face ID, но и вести учет бесплатного питания учащихся младших классов.

«В связи с событиями в Перми, глава региона попросил продумать возможность тиражирования информационной системы «Школа» на все учебные заведения Поморья — не только школы, но в перспективе и детсады, средние и высшие учебные заведения», — сообщили в правительстве.

Напомним, вчера, 20 сентября, в Перми студент-первокурсник расстрелял в местном вузе несколько человек, шестеро из них скончались.