Нью-Йорк, США, 21 сентября, 2021, 17:26 — ИА Регнум. Новые угольные электростанции нанесут вред планете, заявил 21 сентября Генсек ООН Антониу Гутерреш в преддверии недели высокого уровня Генассамблеи международной организации.

Coal-kuzbass.ru Уголь

Он заявил, что настало время прекратить «войну против нашей планеты» и к 2050 году «выйти на полную компенсацию выбросов парниковых газов».