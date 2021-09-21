Гутерреш призвал с нового года не строить новых угольных электростанций
Нью-Йорк, США, 21 сентября, 2021, 17:26 — ИА Регнум. Новые угольные электростанции нанесут вред планете, заявил 21 сентября Генсек ООН Антониу Гутерреш в преддверии недели высокого уровня Генассамблеи международной организации.
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Он заявил, что настало время прекратить «войну против нашей планеты» и к 2050 году «выйти на полную компенсацию выбросов парниковых газов».
«Мы должны отказаться полностью от строительства новых угольных электростанций после 2021 года и собрать $100 млрд для борьбы с изменениями климата».