Минск, 21 сентября, 2021, 17:24 — ИА Регнум. В 2022 году экономика Белоруссии продемонстрирует опережающий рост экспорта и экономический рост в целом почти на 3%. Об этом 21 сентября заявил председатель совета министров постсоветской республики Роман Головченко.

Pixabay.com Рост экономики

Выступая на заседании правительства, он заявил: «Темп роста ВВП в 2022 году составит 102,9%, реально располагаемые доходы денежные доходы населения планируются на уровне 102%. Инвестиции в основной капитал должны вырасти на 3,3%, экспорт товаров и услуг должен увеличиться на 6,3%».

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Совмин Белоруссии в своих планах, пока ещё не оформленных в официальный прогноз президентским указом, исходит из роста спроса на белорусскую продукцию на зарубежных рынках. Исходя из этого правительство постсоветской республики планирует нарастить валютную выручку на $2,7 млрд и ВВП в целом на 1,8%.

Белорусские чиновники надеются также на «сбалансированное» наращивание внутреннего потребления, при котором удастся избежать «излишнего давления на финансовый и валютный рынок». Ожидается и российская помощь белоруской экономике.

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