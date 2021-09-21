Тбилиси, 21 сентября, 2021, 17:56 — ИА Регнум. Автор «кровавых баннеров», появившихся на улицах Тбилиси и других грузинских городов — «авантюрист и подонок». Об этом заявил 20 сентября экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, сообщает tabula.ge.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

Он назвал происходящее «сумасшедшим домом». Саакашвили не стеснялся в выражениях: «Я хочу сказать пару слов. Как выбрать эти слова, я даже не знаю. Но вы знаете, что вывесили плакаты. И я там в центре. Автор этих плакатов — некто Моше Клюгхафт, какой-то авантюрист, полный подонок, привезённый Иванишвили из Израиля. Как Иванишвили низко ценит интеллект грузинского народа, если он платит этому абсолютному мусору огромные деньги!»

Саакашвили назвал Клюгхафта «главным генералом войны против мозгов» и заявил, что «ему очень жаль, что мы достигли такого уровня» и что, «этот сумасшедший дом должен закончиться, так как у всего есть границы».

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября на улицах грузинских городов появились предвыборные баннеры, направленные против оппозиционных политиков.