Белгород, , 17:27 — REGNUM За три дня голосования от наблюдателей в Белгородской области поступила 91 жалоба. Все обращения признаны необоснованными, сообщили ИА REGNUM 21 сентября в пресс-службе регионального избиркома.

Выборы 2021 Алексей Колчин © ИА REGNUM

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Территориальные комиссии получили 61 обращение, ещё 13 жалоб и 17 заявлений были направлены в избирательную комиссию. По результатам рассмотрения обращений все они признаны необоснованными и не подлежащими удовлетворению, отметил член облизбиркома Дмитрий Козлов.

Всего на выборах присутствовали 4 337 наблюдателей, в составе УИК работали 1 333 члена комиссии с правом совещательного голоса.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября избирательная комиссия Белгородской области признала выборы депутатов Госдумы и досрочные выборы губернатора состоявшимися.