Челябинск, 21 сентября, 2021, 17:20 — ИА Регнум. В Челябинской области 23 сентября будет открыто 70 коек для пациентов с COVID-19. Об этом сообщает региональный минздрав.

Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: будь готов к самоизоляции — все новости»

Они появятся в областной больнице на территории города Чебаркуля. Сейчас идёт подготовка к открытию мест, к их оснащению необходимыми препаратами и средствами индивидуальной защиты.

При необходимости коечный фонд могут развернуть дополнительно. Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области с начала пандемии выявили уже 94 169 случаев заражения коронавирусом.