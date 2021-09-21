Барселона, Испания, 21 сентября, 2021, 17:20 — ИА Регнум. 21 сентября журналист Херард Морено в своем Twitter-аккаунте сообщил, что руководство каталонской «Барселоны» уже определилось с заменой текущему главному тренеру Рональду Куману, который в ближайшее время может быть уволен из «сине-гранатовый» команды. Преемником Кумана станет экс-тренер «Ювентуса» Андреа Пирло.

Richard Mulder — groengeelhart.nl Рональд Куман

В прошлом сезоне туринский «Ювентус» под руководством Андреа Пирло, набрав 78 очков, занял четвертую строчку в турнирной таблице итальянской Серии А 2021/22. После последнего тура Андреа Пирло был отправлен в отставку. На данный момент «старую синьору» возглавляет Максимилиано Аллегри.

В текущем сезоне «Барселона», набрав восемь очков после четырех туров, расположилась на седьмой позиции в турнирной таблице Примеры.