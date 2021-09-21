Краснодар, 21 сентября, 2021, 17:20 — ИА Регнум. Распоряжение о присвоении парку «Патриот» имени генерала Виктора Казанцева подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 21 сентября в пресс-службе администрации края. Парк, который станет одним из самых больших в стране центров военно-патриотического воспитания молодежи, строится в Динском районе.

Пресс-служба администрации Краснодарского края Виктор Казанцев

«Парк «Патриот» будет носить имя генерала армии, Героя России Виктора Казанцева. Подписал соответствующее постановление. Виктор Германович был прекрасным человеком и командиром. Как никто другой разбирался в вопросах боевой подготовки, не раз участвовал в военных операциях, много сил вкладывал в воспитание молодежи», — написал Вениамин Кондратьев в социальных сетях.

Герой России, почётный житель Краснодара генерал Виктор Казанцев умер 14 сентября в возрасте 75 лет. Его похоронили на Пригородном кладбище Краснодара рядом с Героем Российской Федерации Геннадием Трошевым.