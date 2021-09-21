Томск, 21 сентября, 2021, 17:19 — ИА Регнум. Обвинительный приговор вынесен бывшему сотруднику мэрии Томска. Он признан виновным в получении взяток в крупном (п."в» ч.5 ст.290 УК РФ) и особо крупном (ч.6 ст.290 УК РФ) размерах. Об этом ИА REGNUM сообщили 21 сентября в следственном управлении СКР по Томской области.

Picserver.org Коррупция

По данным ведомства, осуждён бывший заместитель мэра Томска по безопасности и общим вопросам. Уголовные дела были возбуждены на основании материалов областного УФСБ.

Установлено, что чиновник в период с 2016-го по 2020 год лично получил от двух граждан взятки в крупном и особо крупном размере — в виде стройматериалов и услуг (работы по строительству дома и придомовых построек в Томском районе Томской области). За это он обещал взяткодателям — представителям двух коммерческих организаций — помочь с решением вопросов с другими чиновниками. Общая сумма взяток составила более 3,5 млн рублей.

Томский районный суд Томской области признал подсудимого виновным. Ему назначено наказание в виде четырёх лет лишения свободы в колонии строгого режима и штрафа в размере 7 млн рублей. Также он лишён права занимать определённые должности сроком на четыре года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хасанском районе Приморья расследуют громкое коррупционное дело в отношении сотрудников таможни.