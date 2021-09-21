Минск, 21 сентября, 2021, 17:17 — ИА Регнум. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings опубликовало очередной «негативный» прогноз экономики Белоруссии, расценив её перспективы как «хрупкие». Влияют на этом, по мнению аналитиков агентства, международные санкции и затяжной политический кризис.

Bigmir.net Standard & Poors Global Ratings (S&P)

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В нынешней ситуации, констатировали в S&P, экономические показатели постсоветской республики находятся в особенно неблагоприятной ситуации. В частности, более чем годом ранее страдают платёжный баланс и бюджет Белоруссии.

На это накладываются сомнения аналитиков агентства в возможности России оказать своевременную финансовую поддержку своему белорусскому партнёру. Таковая может быть увязана с жёсткими условиями, с выполнением которых официальный Минск может не справиться.

S&P Global Ratings не исключает возможности понижения рейтинга Белоруссии при усугублении ситуации. На это могут оказать более жёсткие санкции стран Запада и их партнёров. Возможен и вариант улучшения рейтинга при более ясной политике белорусского руководства.

Пока же в международном рейтинговом агентстве ожидают существенного «макроэкономического удара от санкций». Эксперты S&P прогнозируют, что в 2022 году сокращение белорусского экспорта в реальном выражении может составить 5−6%, а падение ВВП — на 0,7%.

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