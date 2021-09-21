Салехард, 21 сентября, 2021, 17:16 — ИА Регнум. На Ямале за сутки выявлено 92 новых случая заражения коронавирусом. При этом пять случаев зафиксировано среди вахтовых рабочих из других регионов, сообщает 21 сентября региональный оперштаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в ЯНАО составлял 91 случай.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлено на 21 сентября 49 591 заражение коронавирусом. Выздоровели 47 796 человек, 673 пациента с COVID-19 скончались (на два человека больше, чем днём ранее).