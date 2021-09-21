Москва, 21 сентября, 2021, 17:15 — ИА Регнум. Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили многочасовой полет над акваторией Балтийского моря, сообщает 21 сентября пресс-служба Минобороны России.

Минобороны России Стратегические ракетоносцы Ту-160 ВКС России

Отмечено, что на части маршрута их сопровождали истребители стран-членов НАТО.

«Два стратегических ракетоносца Ту-160 Дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Балтийского моря. Продолжительность полета составила около восьми часов», — сообщает российское военное ведомство.

Истребительное прикрытие российских «стратегов» обеспечили Су-35С объединения ВВС и ПВО Западного военного округа и Су-27 Морской авиации Балтийского Флота.

Минобороны РФ уточняет, что сопровождение российских ракетоносцев выполняли истребители F-16 ВВС Дании и Италии, F-18 ВВС Финляндии, Saab JAS-39 Gripen ВВС Швеции и самолёты ряда других государств.