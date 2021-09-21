Строительство фанерного комбината в Галиче задержали энергетики
Галич, Костромская область, 21 сентября, 2021, 17:45 — ИА Регнум. Две крупные энергетические компании задержали строительство фанерного комбината в городе Галиче, имеющем статус территории опережающего развития. Об этом ИА REGNUM сообщили в УФАС России по Костромской области.
В начале 2019 года представители ООО «Галичский фанерный комбинат» направили заявку на присоединение энергопринимающих устройств в костромской филиал сетевой компании ПАО «МРСК Центра» — предприятие «Костромаэнерго». Электроэнергия была необходима для строительства завода и обеспечения его деятельности в дальнейшем.
Сетевая организация должна была незамедлительно передать материалы гарантирующему поставщику — «Костромской сбытовой компании» для подготовки договора электроснабжения, однако этого не произошло. Представителям фанерного комбината пришлось самостоятельно обращаться в сбытовую компанию, которая несколько раз возвращала документы и отказывала в заключении договора по разным причинам.
К 15 июня 2020 года рядом с объектом появились линии электропередач. Из-за проволочек с документами строители получили электричество лишь 22 сентября 2020 года. Антимонопольное ведомство усмотрело в действиях «Костромаэнерго» и «Костромской сбытовой компании» нарушение закона «О защите конкуренции». Дела компаний сейчас рассматриваются в арбитражном суде Костромской области. В случае, если суд согласится с выводами ФАС, энергетиков могут оштрафовать на значительные суммы.
Справка: Галич получил статус территории опережающего развития в 2019 году сроком на 10 лет. Одним из главных инвестпроектов города является строительство фанерного комбината Segezha Group, являющейся дочерней компанией АФК «Система». Это будет первый в России производитель березовой широкоформатной фанеры размером 7×13 футов. В создание завода, способного принять более 600 работников, будет вложено порядка 12 миллиардов рублей. В настоящее время строительные работы на объекте завершаются. Ожидается, что предприятие запустят в октябре 2021 года.