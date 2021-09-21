Вильнюс, , 17:13 — REGNUM Руководство соседней Белоруссии «очень интенсивно ищет новые каналы» для стремящихся в Евросоюз нелегалов. Об этом 21 сентября в Вильнюсе заявила журналистам министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.

Мигранты Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Она отметила, что официальный Минск стремится «воспользоваться ситуацией в Афганистане» для переправки нелегалов в ЕС. Билотайте сообщила также, что МВД Литвы располагает информацией об использовании властями соседней республики возможностей установленного в одностороннем порядке безвизового режима Ираном, Пакистаном и другими странами.

Она обратила внимание на приём в белорусских аэропортах лайнеров с гражданами третьих стран, которые затем группами нелегально пытаются пересечь государственные границы Белоруссии с соседними странами ЕС (Латвия, Литва, Польша). Билотайте расценивает такую политику официального Минска как целенаправленное давление на Литву и другие страны-члены Евросоюза.

Напомним, Александр Лукашенко неоднократно обвинял ЕС в создании миграционного кризиса. Он как минимум трижды обвинил германского канцлера Ангелу Меркель в якобы приглашении нелегальных мигрантов в ЕС, из-за чего якобы и возник поток нелегалов через белорусскую границу, являющуюся также частью государственной границы Союзного государства России и Белоруссии.

Госпогранкомитет Белоруссии не в состоянии честно и адекватно объяснить созданную ситуацию, при которой охраняемая им граница с 2021 года стала свободно предоставляться для переходов нелегальных мигрантов в ЕС с одновременным нарушением белорусской государственной границы. Год назад глава ведомства Анатолий Лаппо был поощрён новыми генеральскими погонами за якобы успехи в укреплении государственной границы.

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