Киев, , 17:17 — REGNUM Главный исполнительный директор «Нафтогаз Украины» Отто Ватерландер намерен уйти из компании, поскольку «больше не чувствует, что может работать эффективно».

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Об этом он сказал в комментарии изданию «Экономическая правда» сегодня, 21 сентября.

Менеджер констатировал, что «Нафтогаз» после смены руководства весной нынешнего года «не находится в стадии развития». По его словам, после назначения руководителем «Нафтогаза» Юрия Витренко очень большое количество решений оказалось заморожено.

«Витренко хочет заниматься другими вещами, которые не соответствуют нашей стратегии. Он хотел бы организовать компанию по-другому», — заявил Ватерландер.

ИА REGNUM напоминает, что в апреле нынешнего года правительство Украины в обход наблюдательного совета сменило руководство «Нафтогаза», уволив с должности главы компании Андрея Коболева. Сейчас «Нафтогаз» возглавляет Юрий Витренко, данное ротация послужила причиной жёсткой критики властей Украины со стороны западных партнёров.

8 сентября стало известно, что три независимых члена наблюдательного совета госкомпании «Нафтогаз Украины» подали заявления о сложении полномочий.