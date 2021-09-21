Нью-Йорк, США, 21 сентября, 2021, 18:32 — ИА Регнум. В понедельник вечером, 20 сентября, с крыши многоквартирного дома в Йонкерсе, Нью-Йорк, спрыгнул человек, и упал на пожилого мужчину внизу, в результате чего погибли оба. Об этом 21 сентября сообщает Fox News.

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Шокирующая сцена произошла на Locust Hill Avenue, когда 25-летний парень спрыгнул со здания, упав на 61-летнего мужчину, сказали полицейские.

На данный момент полиция ведет расследование и опрашивает семьи двух мужчин.

Как сообщало ИА REGNUM, уровень смертности в США побил все рекорды, став в 2017 году самым высоким в истории страны. В 2017 году в Соединенных Штатах умерло 2 млн 800 тыс. человек, что на 70 тыс. человек больше, чем за аналогичный период в 2016 году.