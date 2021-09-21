Казань, 21 сентября, 2021, 17:13 — ИА Регнум. Для повторной вакцинации от коронавируса в Татарию доставили 77 тыс. доз препарата «Спутник V». Об этом 21 сентября сообщает республиканский минздрав.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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«В Татарстан поступило 77 000 доз вакцины «Спутник V» для повторной вакцинации», — цитирует «Татар-информ» ведомство.

Прививка предназначена для тех жителей республики, которые уже прошли вакцинацию полгода назад, уточнили в минздраве РТ.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии снизились темпы вакцинации против новой коронавирусной инфекции. Всего на 21 сентября вакцинирован 1 млн 62 тыс. 71 человек, в том числе за сутки — 1398 граждан. Вторую дозу антиковидной вакцины получили 930 483 человека.

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