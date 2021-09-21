Архангельск, 21 сентября, 2021, 17:11 — ИА Регнум. Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, комментируя итоги выборов, заявил, что жители региона продемонстрировали желание участвовать в формировании органов федеральной и местной власти. Об этом, по его словам, свидетельствует явка в 41,5%.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области Александр Цыбульский

«Это были высококонкурентные, абсолютно легитимные и отвечающие всем нормам законодательства выборы. Более двух тысяч специально подготовленных наблюдателей, в том числе представляющих партии и общественные организации, следили за ходом выборов, обеспечивая их честность и законность. Поморье вошло в число регионов, в которых процедура голосования прошла с минимальными замечаниями», — отметил Цыбульский.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошедших выборах большинство голосов избирателей досталось единороссам — 32,22%. Вторую строчку заняла КПРФ с 18,7% голосов, третью — ЛДПР с 12,93%.