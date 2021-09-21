Сертолово, Ленинградская область, 21 сентября, 2021, 17:18 — ИА Регнум. В городе Сертолово Всеволожского района Ленинградской области к 2024 году появится масштабный транспортно-пересадочный узел (ТПУ), который свяжет регион с Санкт-Петербургом. Об этом 21 сентября сообщили в пресс-службе областной администрации.

Lenobl.ru Дорога в Ленобласти

Стоимость строительства ТПУ «Сертолово» оценивается в 5,75 млрд рублей. Он объединит в себе железнодорожное и автобусное сообщение. Так, планируется запустить пятивагонную «Ласточку» вместимостью до 800 человек от Левашово до Сертолово и автобусное сообщение от ТПУ до жилых кварталов Сертолово, онкоцентра в Песочном и поликлиники.

«Реализация проекта транспортно-пересадочного узла улучшит транспортную доступность Сертолово с численностью жителей около 65 тысяч человек и Национального медицинского исследовательского центра в поселке Песочном», — отметили в пресс-службе.

Читайте также: Пригородный и городской транспорт Петербурга объединят в одну систему

Проект ТПУ «Сертолово» включен в Концепцию по развитию железнодорожной инфраструктуры для организации пригородных и внутригородских пассажирских перевозок в Петербургском железнодорожном узле. С появлением ТПУ в регионе надеются не только разгрузить пассажирский поток с Выборгского шоссе, но и сократить время перемещения пассажиров от Сертолово до Петербурга и обратно.