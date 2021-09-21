Москва, 21 сентября, 2021, 17:08 — ИА Регнум. Министерство финансов России на аукционе 22 сентября намерено раместить облигации федерального займа (ОФЗ) на 15 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

Фото Алексея Гусева Минфин России

Как уточняется, Минфин предложит инвесторам ОФЗ с постоянным купонным доходом серии №25 085 с датой погашения 24 сентября 2025 года в объёме 15 миллиардов рублей по номинальной стоимости.

Напомним, согласно плану Минфина по заимствованиям на внутреннем рынке, за III квартал 2021 года ведомство намерено предложить на аукционах ОФЗ в общей сложности на 700 млрд рублей.