Афины , 21 сентября, 2021, 18:32 — ИА Регнум. Доходы Греции от туризма в 2021 году могут составить до 12 миллиардов евро, заявил министр туризма Василис Кикилиас в интервью телекомпании ERT 21 сентября.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Остров Керкира, Греция

Он подчеркнул тот факт, что средние расходы на одного туриста, по-видимому, увеличились на 20%. Но цель состоит в том, чтобы Греция продолжала предоставлять этой осенью отличный туристический опыт, который она предлагает своим посетителям на высоком уровне.

Министр отметил особую важность туризма для греческой экономики и напомнил, что пересмотренные в лучшую сторону прогнозы экономических показателей Греции в значительной степени связаны с увеличением числа туристов. Кикилиас сказал, что роль министерства туризма заключается в развитии экономики, и что его ведомство «возвращает гражданам дивиденды в процветании, которое приносит туризм в стране».