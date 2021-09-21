Бессоновский район, Пензенская область, 21 сентября, 2021, 17:02 — ИА Регнум. В Бессоновском районе Пензенской области по факту смерти 31-летнего и 37-летнего мужчин организована доследственная проверка. Их местонахождение не было известно с 11 сентября, сообщает 21 сентября пресс-служба СУ СКР по Пензенской области.

Эмблема СКР

Мужчины около 22:00 уехали из поселка Десятая Артель, с места жительства одного из них, на автомашине «УАЗ». Заявление об исчезновении поступило в полицию от родственников пропавших 13 сентября.

К поиску двоих жителей Бессоновского района подключились следователи и криминалисты, сотрудники полиции и Пензенского пожарно-спасательного центра. Автомашина была обнаружена 16 сентября на территории Бессоновского района в песчаном карьере, заполненном водой. Транспортное средство удалось извлечь из воды только 17 сентября. В тот же день в водоеме обнаружили тело 37-летнего мужчины. Тело второго пензенца нашли на дне карьера вечером 20 сентября.

Точную причину смерти мужчин установят эксперты. При внешнем осмотре на телах погибших видимых повреждений не обнаружено.

ИА REGNUM напоминает, вечером 8 сентября трое детей в возрасте 7 и 11 лет решили самовольно уйти из дома в Городищенском районе Пензенской области.

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