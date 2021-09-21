Екатеринбург, 21 сентября, 2021, 17:14 — ИА Регнум. На дистанционный режим в Екатеринбурге переведены из-за случаев COVID-19 более 100 классов школ. Об этом заявил на заседании городской думы начальник департамента образования Константин Шевченко.

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По словам Шевченко, на «дистанте» находятся 111 школьных классов. «Если Если один человек или двое заболевают, то класс уходит на карантин», — заявил Шевченко.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 15 сентября, в городе из-за случаев COVID-19 или ОРВИ увели на карантин 96 классов.