Вашингтон, 21 сентября, 2021, 17:41 — ИА Регнум. Американская модель Эшли Грэм раскрыла пол будущего ребёнка. Она показала на видео процесс прохождения УЗИ в своём Instagram-аккаунте 20 сентября.

Скриншот с YouTube Модель Эшли Грэм

https://www.instagram.com/p/CUDElDYlijq/

Во время процедуры Эшли Грэм узнала, что беременна двойней. У модели и её супруга Джастина Эрвина родятся два мальчика.

Добавим, что в 2020 году Эшли Грэм родила сына Айзека. О второй беременности модели стало известно в июле 2021 года.