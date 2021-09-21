Ярославль, 21 сентября, 2021, 16:59 — ИА Регнум. 21 сентября в Ярославле начался Всероссийский форум профориентации «Проектория», который проходит при содействии правительства Ярославской области. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

Yarregion.ru Дмитрий Миронов

Участниками Всероссийского форума «Проектория» стали более пяти тысяч человек со всей страны. 400 учащихся старших классов и 100 педагогов встретились в очном режиме, остальные — дистанционно. Успехов талантливой молодежи пожелал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

«Вы, конечно, не раз слышали фразу: «Россия — страна возможностей». Перед вами сегодня открыты все пути. В соответствии с вашими интересами, способностями и талантами вы можете ставить перед собой любую цель и выбирать любую профессию. За эти несколько дней ваши наставники помогут вам увидеть глобальные стратегические цели и сформировать импульс к проектированию собственного успешного будущего. Уверен, что система открытых уроков и форум «Проектория», которые проводятся в рамках национального проекта «Образование», поможет вам определиться в выборе профессии и жизненного пути», — подчеркнул Дмитрий Миронов.

Yarregion.ru Участники форума

Пресс-служба областного правительства сообщает, что форум продлится три дня. Участники «Проектории» займутся проектными заданиями по 10 направлениям: наука и технологии, развитие городов, современное творчество, социальное предпринимательство, туризм и экология. В первый день руководители ведущих компаний России познакомят старшеклассников со своими профессиональными компетенциями. Областное правительство особо отметило, что в образовательной программе форума принимают участие представители крупнейших российских компаний, в том числе ОАО «РЖД», ПАО «Сбербанк», ГК «Росатом», ГК «Роскосмос», Mail.ru Group, МГТУ им. Баумана и другие.

Yarregion.ru Работа по направлениям

На второй день школьников ждут встречи с экспертами из различных профессиональных сфер, на третий день участники форума будут работать над проектными заданиями Ярославской области. Как сообщило областное правительство, все материалы форума будут доступны в режиме реального времени и в записи на сайте «Проектории».