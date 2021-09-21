Москва, 21 сентября, 2021, 16:59 — ИА Регнум. Правительство России одобрило проект федерального бюджета на 2022 года и плановый период 2023—2024 годов. Об этом сообщается 21 сентября в официальном телеграм-канале кабинета министров.

Андрей Грук ИА Красная Весна Бюджет

«Проект федерального закона «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» одобрен на заседании правительства и в составе бюджетного пакета будет внесён в Государственную думу до 1 октября», — говорится в сообщении.

Ранее министр финансов Антон Силуанов в ходе заседания правительства рассказал об основных характеристиках проекта бюджета.

«Мы посчитали доходы федерального бюджета на уровне более 25 трлн рублей за период 2022, 2023 и 2024 годов. Это значительно выше, чем параметры бюджета, которые мы планировали ранее. Связано это, в первую очередь, с восстановительным экономическим ростом», — отметил глава Минфина.

По его словам, исходя из прогноза доходов и бюджетных правил, объём расходов бюджета в 2022 году предусмотрен на уровне 23,6 трлн рублей, в 2023 году — 25,1 трлн рублей, в 2024 году — 26,1 трлн рублей. Таким образом, ежегодный прирост расходов составит триллион рублей и более, отметил Силуанов.

В 2022—2023 годах бюджет предусмотрен с профицитом в объёме около 1% ВВП. Начиная с 2024 года ожидается дефицит в пределах 0,2% ВВП.