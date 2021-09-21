Афины , 21 сентября, 2021, 18:32 — ИА Регнум. Афины и Стамбул могут навести мосты мира и работать вместе для решения своих проблем, а также тех, которые выходят за пределы границ Греции и Турции, об этом заявили мэры городов Костас Бакояннис и Экрем Имамоглу на пресс-конференции после встречи в афинской мэрии 21 сентября.

(сс) Gonbiana Афины

Бакояннис подчеркнул, что «проблемы решаются снизу вверх. Люди создают их, и люди их решают. Даже если они созданы правительствами или, если быть точным, режимами, они могут быть решены народом».

Ссылаясь на городскую дипломатию, он сказал, что «наши различия реальны, но местная администрация является самым близким демократическим институтом к гражданину, и это позволяет нам более эффективно интерпретировать человеческие эмоции. Эти чувства проявились в наших обществах в результате катастрофических пожаров, обрушившихся на наши страны летом, а также сильных землетрясений, произошедших несколько лет назад».

Со своей стороны, Имамоглу отметил, что Стамбул и Афины — два города, которые связаны общей судьбой и должны вместе найти решения проблем, с которыми сталкиваются Греция и Турция. «Дружба между двумя странами — это не одно из решений, это единственное решение», — подчеркнул мэр Стамбула.