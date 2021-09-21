Вашингтон, 21 сентября, 2021, 17:02 — ИА Регнум. Американская компания Johnson & Johnson сообщила во вторник, 21 сентября, что вторая доза вакцины от COVID-19, введенная примерно через два месяца после первой, повысила эффективность препарата против умеренных и тяжелых форм заболевания до 94%.

(сс) Prefeitura Campinas Вакцина Johnson & Johnson

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Первая доза эффективная на 70%.

Полученные данные помогут компании объяснить необходимость повторной вакцинации.

Теперь компания «получила доказательства того, что дополнительная прививка еще больше усиливает защиту от COVID-19», — сказал в своем заявлении доктор Пол Стоффельс, главный научный сотрудник J&J.

Напомним, что президент США Джо Байден настаивает на необходимости повторных прививок в связи с ростом числа госпитализаций, вызванных штаммом «Дельта». На данный момент компания J&J является единственным производителем одноразовой вакцины от COVID-19, одобренной в США.