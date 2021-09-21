Минск, 21 сентября, 2021, 16:57 — ИА Регнум. Известная большими объёмами производства и потребления картофеля Белоруссия в 2021 году впервые импортирует картофель во время сбора своего урожая. Цены на клубни в постсоветской республике резко выросли, главным поставщиком на белорусский рынок стала Украина.

Картофель

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«Импорт картофеля в 2021 году, да ещё и во время уборки, стал возможным благодаря высоким ценам на него. На этой неделе оптовые цены на картофель в Белоруссии достигали $0,30 за кг и были выше, чем во всех остальных странах региона, кроме России. В Молдавии, например, картофель продавался вдвое дешевле, на Украине — на 6−8 центов США за кг дешевле, а в Польше на 11−13 центов США дешевле, чем в Белоруссии, — сообщает EastFruit. — Кроме того, картофель в Белоруссии сейчас продаётся в среднем на 70% дороже, чем обычно в это время года. Как правило, в середине сентября оптовые покупатели в Белоруссии платят за картофель $0,15−0,19 за кг».

По мнению аналитиков издания, в Белоруссии опасаются снижения объёмов производства картофеля в нынешнем году, на что повлияли погодные факторы. Они также отметили, постсоветская республика в течение первых семи месяцев закупала картофель на Украине, в России, Азербайджане, Северной Македонии, Египте и Германии. При этом в самой Белоруссии цены на картофель в период его уборки (когда цена опускается до минимума) превысила $0,30 за кг.

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