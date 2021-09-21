Мурманск, , 16:55 — REGNUM В правительстве Мурманской области освободилось кресло министра информационной политики. В постановлении губернатора говорится, что Александр Беляев ушел с должности по собственному желанию.

Увольнение Александра Побирей

Напомним, Беляев стал министром в апреле 2021 года, сменив ушедшую в декрет Александру Кондаурову. Перед новым министром губернатор Чибис поставил задачу продвигать Мурманск как столицу Арктики не только в федеральном, но и в международном масштабе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Александр Беляев работал заместителем руководителя и отвечал за медиасопровождение Российской системы качества и был исполнительным директором по коммуникациям в Россельхозбанке. А до этого отвечал за PR-стратегию по продвижению Чемпионата мира по футболу, работал в крупных федеральных медиаизданиях.