Москва, 21 сентября, 2021, 16:54 — ИА Регнум. Власти США до сих пор не выдали виз всем членам российской делегации на сессии Генассамблеи ООН, сообщила 21 сентября на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Она подчеркнула, что Москва ожидает выполнения Вашингтоном своих международных обязательств.

Напомним, речь идёт о делегации РФ, направляющейся в Нью-Йорк на неделю высокого уровня сессии Генассамблеи ООН.

«Мы ожидаем от американской стороны выполнения обязательств как страны, принимающей у себя Организацию Объединенных Наций, по выдаче виз всем заявленным российским участникам. Речь идет о российской делегации на сессию Генеральной Ассамблеи ООН», — рассказала Захарова.