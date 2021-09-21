Нижний Новгород, 21 сентября, 2021, 16:53 — ИА Регнум. Нижнему Новгороду выделили из федерального бюджета более 2,6 млрд рублей инфраструктурных кредитов на проектирование новых станций метро и реконструкцию Почаинского оврага. Об этом стало известно на заседании постоянной комиссии городской думы по бюджетной, финансовой и налоговой политике.

Нижний Новгород

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По словам директора департамента финансов мэрии Юрия Мочалкина, в 2021 году город получил 1 млрд рублей, который потратят на подготовку проектной документации по строительству двух станций метро.

Чиновник также отметил, что в 2022 и 2023 годах кредит из федерального бюджета в размере 1 млрд 638,5 млн рублей будет направлен на создание террасного парка в Почаинском овраге с проведением работ по реконструкции коллектора дождевой канализации и инженерной защите склонов.

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