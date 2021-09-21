Санкт-Петербург, 21 сентября, 2021, 16:52 — ИА Регнум. 21 сентября 33-летний таранный форвард санкт-петербургского «Зенита» Артем Дзюба в интервью телеканалу «Матч ТВ» заявил, что отказался выступать за национальную сборную России в ближайших матчах, которые пройдут в октябре: «Надеюсь, что к ноябрьским матчам смогу быть в оптимальной готовности, но понимаю, что никаких гарантий здесь быть не может. Буду работать и выкладывать на все сто, а время покажет», — цитирует нападающего «Матч ТВ».

Дмитрий Голубович Артём Дзюба

20 сентября на официальном сайте Российского Футбольного Союза (РФС) был обнародован расширенный список футболистов, которые смогут помочь сборной России в ближайших матчах отборочного турнира к Чемпионату Мира 2022. В заявку впервые попали форвард «Уфы» Гамид Агаларов и полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский.

В текущем сезоне Артем Дзюба принял участие в восьми матчах Тинькофф Российской Премьер-лиги, в которых отметился двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами.

8 октября в Казани на стадионе «Казань Арена» сборная России в матче седьмого тура группы H сыграет со сборной Словакии. 11 октября подопечным Валерия Карпина предстоит сыграть со словенцами.