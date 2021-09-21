Бишкек, , 16:51 — REGNUM Министр инвестиций Киргизии Алмамбет Шыкмаматов в ходе визита в Южную Корею провел переговоры с председателем комитета по северному экономическому сотрудничеству Квоном Гухуном и представителями местных бизнес-сообществ. Об этом сегодня, 21 сентября, сообщили в пресс-службе ведомства.

Флаг Южной Кореи Valentin Janiaut

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Высокопоставленный киргизский чиновник рассказал южнокорейским предпринимателям о потенциале гидроэнергетического сектора Киргизии и предложил им вложить инвестиции в проекты в сфере «зеленой энергетики», информационных технологий и строительства «Умного города».

В свою очередь представители корейской стороны заявили о намерении в ближайшее время посетить Киргизию для более детального изучения потенциала предложенных им инвестиционных проектов.

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