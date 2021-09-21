Москва, 21 сентября, 2021, 16:49 — ИА Регнум. Минэкономразвития повысило свой прогноз по росту промышленного производства в России в 2021 году с прежних 2% до 4,2%, сообщили 21 сентября в министерстве.

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При этом прогноз по росту промпроизводства на следующие три года понижен: на 2022 год — с 3,6% до 3,3%, на 2023 год — с 2,9% до 2,4%, на 2024 год — с 2,7% до 2,2%.

Добыча полезных ископаемых, по оценке МЭР, в 2021 году вырастет на 3,7%, в 2022 году — на 4,6%, а в 2023—2024 годах рост замедлится до 1,4% и 0,8% соответственно.

Обрабатывающие производства, согласно прогнозу, вырастут в 2021 году на 4,2%, в 2022 году — на 2,6%, в 2023 году — на 3%, в 2024 году — на 3,1%.