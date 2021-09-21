Бишкек, 21 сентября, 2021, 16:48 — ИА Регнум. Специалисты медицинского центра Киргизской государственной медицинской академии впервые в Туркестанском регионе изготовили силиконовые протезы ушей и вживили их двум пациентам, передает госагентство «Кабар».

Ухо

По словам микрохирурга Шухрата Буваева, сначала сотрудники центра построили трехмерную модель ушной раковины, сняв параметры со здорового уха пациента при помощи 3D-сканеров, а затем создали протез из искусственных материалов.

После этого медики вживили в кости черепа титановые импланты, к которым магнитом крепится искусственное ухо.

Буваев отмечает, что протез ничем не отличается от здорового уха, полностью повторяет его форму, имеет натуральный цвет и по тактильным ощущениям напоминает настоящую человеческую кожу.

«Помимо косметической функции, ушные протезы способны направлять слуховые волны в слуховой проход, тем самым улучшая слух, или служить опорой для очков и слуховых аппаратов», — подчеркивает врач.