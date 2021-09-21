Тула, 21 сентября, 2021, 16:45 — ИА Регнум. 29-летний сербский центральный полузащитник тульского «Арсенала» Горан Чаушич был признан порталом WhoScored лучшим игроком прошедшего восьмого тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22.

Алексей Колчин ИА REGNUM Горан Чаушич

19 сентября тульский «Арсенал» в Нижнем Новгороде одержал минимальную победу со счетом 3:2 над «Нижним Новгородом». Горан Чаушич отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.

В символическую сборную восьмого тура РПЛ, помимо Чаушича (9.5), вошли Антон Коченков («Арсенал», 8.4), Александр Сильянов («Локомотив», 7.5), Иван Ордец («Динамо», 8.4), Кайо («Краснодар», 7.7), Кирилл Колесниченко («Урал», 7.5), Дуглас Сантос («Зенит», 7.7), Клаудиньо («Зенит», 9.1), Реми Кабелла («Краснодар», 8.4), Евгений Марков («Арсенал», 8.7) и Артем Дзюба («Зенит», 9.1).

Горан Чаушич перешел в «Арсенал» 7 июля 2019 года из «Црвены Звезды» за 500 тысяч евро. На данный момент трансферная стоимость сербского полузащитника составляет 1,5 миллиона евро. Соглашение футболиста с тульским клубом рассчитано до середины 2022 года.