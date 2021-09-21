Москва, 21 сентября, 2021, 17:41 — ИА Регнум. Блогер Евгений Баженов (известен как BadComedian) представил видеообзор на фильм Данилы Козловского «Чернобыль». Ролик доступен на YouTube-канале BadComedian с 21 сентября.

Okras Видеоблогер BadComedian (Евгений Баженов)

В своём обзоре блогер раскритиковал работу режиссёра, сценаристов, а также актёрскую игру. Одним из основных недостатков фильма, по мнению Баженова, является несоответствие произошедших в реальности событий и того, как авария показана в киноленте Козловского.

ИА REGNUM напоминает, что фильм «Чернобыль» вышел в 2020 году — картина посвящена событиям катастрофы на Чернобыльской АЭС 1986 года. Главные роли исполнили Данила Козловский, Оксана Акиньшина, Филипп Авдеев и Николай Козак.