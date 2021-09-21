Таганрог, Ростовская область, 21 сентября, 2021, 16:42 — ИА Регнум. В Таганроге (Ростовская область) предстоит устранить последствия мощного ливня, который смыл детскую площадку в роще «Дубки». Об этом сообщили местные жители в социальных сетях.

Sochi.ru Ливень

«Сквер «Дубки». Потекло безопасное покрытие новой детской площадки (песок)», — опубликовал подтверждающий снимок в сообществе «Мой Таганрог» Олег К.

На фотоснимке видно, как потоки воды разнесли безопасное покрытие детской зоны по центральным аллеям рощи. При этом оборудовали площадку буквально несколько дней назад — к приезду председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.