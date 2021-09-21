Анкара, , 16:42 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 29 сентября совершит визит в Россию для встречи с президентом России Владимиром Путиным, сообщает 21 сентября канцелярия турецкого президента.

Флаги России и Турции Kremlin.ru

По утверждению канцелярии президента Турции, встреча должна состояться в городе Сочи.

«Ожидается, что наш президент отправится с однодневным визитом в Россию (в город Сочи) 29 сентября 2021 года», — указано в сообщении.

Стоит отметить, что ранее в Кремле подтвердили информацию о подготовке рабочего визита турецкого президента в Россию.

Более подробной информации пока не сообщалось.

Читайте ранее в этом сюжете: Позиция России по Крыму находится за рамками любых обсуждений – Песков