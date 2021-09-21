Волгоград, 21 сентября, 2021, 16:54 — ИА Регнум. Тело 30-летнего электромонтера обнаружено 21 сентября на территории Волгоградского алюминиевого завода, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Volganet.ru Алюминиевый завод

По предварительным данным, около 10:00 мужчина работал на главном распределительном устройстве и получил сильнейший разряд тока. Коллеги погибшего работника вызвали скорую помощь, однако медики лишь констатировали смерть.

На месте происшествия работают следователи. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.