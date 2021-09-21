Москва, , 16:41 — REGNUM Москва не будет следовать решению ЕСПЧ по делу об отравлении в 2006 году в Великобритании экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко, поскольку оно несостоятельно, сообщил 21 сентября журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

Комментируя решение ЕСПЧ, который сегодня, 21 сентября, объявил, что Россия «должна выплатить заявителю (вдове Литвиненко Марии Картер — прим. ИА REGNUM) €100 тыс. в качестве компенсации морального ущерба и возместить судебные издержки в размере €22,5 тыс.», поскольку российская сторона «не предоставила достаточных доказательств о непричастности» к смерти сотрудника спецслужб, Песков сказал:

«Вряд ли ЕСПЧ обладает какими-то полномочиями или технологическими возможностями обладать информацией на этот счёт».

Он добавил, что результатов расследования дела Литвиненко так и нет, поэтому заявления ЕСПЧ «как минимум голословны». В связи с этим «мы не готовы прислушиваться к таким решениям», добавил представитель Кремля.

Читайте ранее в этом сюжете: ЕСПЧ возложил ответственность за смерть Литвиненко на Россию